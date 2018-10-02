Обстрелы в ЛНР: под огонь попали пять населённых пунктов Республики

2 Окт. 09:13 2018-10-02T09:13:22+03:00

Украинская армия не прекращает обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня

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Вооружённые силы Украины ведут постоянные обстрелы в ЛНР. В минувшие сутки огню со стороны украинской армии подверглись пять населённых пунктов Республики. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел украинской армии попали населённые пункты Донецкий, Калиново, Калиновка, Желобок и Сокольники, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

В минувшие сутки украинская армия вела огонь с применением миномётов калибром 120 и 82 миллиметра, осколочных гранат СПГ-9, гранат АГС-17 и ГП-25, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. Также было произведено 15 выстрелов из БМП-2.

Напомним, что в предыдущие сутки также было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Украины.