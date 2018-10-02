2018-10-02T07:53:53+03:00
Общество

Отопительный сезон в ЛНР 2018: Многоэтажки Луганска готовят к запуску

По данным «Теплокоммунэнерго», большинство порывов при заполнении систем отопления уже устранены
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сотрудники городского коммунального предприятия «Центрожилком» в преддверии отопительного сезона заполнили водой 100% отопительных систем многоквартирных домов, находящихся на балансе предприятия. Об этом сообщил директор ГКП Сергей Шатохин.

- 1 381 дом заполнили. Во время заполнения 129 порывов выявлено, сейчас делаем график, согласно которому будем их устранять, менять аварийные участки трубопроводов. Кроме того, за неделю 339 аварийных заявок жителей выполнили, – уточнил он.

В свою очередь, директор предприятия «Теплокоммунэнерго» Игорь Мыцыков рассказал, что из 1 015 порывов, выявленных в тепловых сетях Луганска с начала гидравлического заполнения, коммунальщики уже устранили 1 005 утечек.

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