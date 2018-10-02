Министр здравоохранения ДНР: Сколько будут получать врачи
Врио Главы ДНР Денис Пушилин по результатам визита в республиканский травматологический центр поручил министру здравоохранения Александру Оприщенко разработать план развития медицинской сферы ДНР.
- Исполняющий обязанности министра здравоохранения должен дать предложения по ряду вопросов, касающихся развития медицинского направления Республики. Оно у нас в приоритете. К сожалению, сейчас зарплата медработников оставляет желать лучшего. Также нет четкого механизма предоставления услуг, который позволил бы делать все прозрачно, - сказал Пушилин.
Врио Главы ДНР в травматологии проведывал находящихся на лечении раненых военнослужащих.
Корреспондент «КП» обратился к Александру Оприщенко, и вот как он прокомментировал поручение Дениса Пушилина.
- Специалисты Минздрава подготовили и согласовали «Проект постановления президиума Совета Министров ДНР «О внесении изменений в Схему тарифных разрядов». Принятие этого документа позволит повысить реальные зарплаты от 20 до 40 процентов в зависимости от выделенного финансирования отрасли, - сказал министр здравоохранения ДНР.
Что касается страховой медицины, то ее внедрение Александр Александрович считает преждевременным.
- В качестве альтернативы изучаем возможность создания и развития системы добровольного медстрахования, личного или корпоративного, программы которого не являются стандартными и разрабатываются индивидуально в зависимости от желаний и возможностей пациентов, - прокомментировал министр здравоохранения.