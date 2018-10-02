2018-10-02T07:38:22+03:00
Общество

Министр здравоохранения ДНР: Сколько будут получать врачи

Денис Пушилин поручил главному врачу Республики проработать предложения по развитию медицины
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Врио Главы ДНР Денис Пушилин по результатам визита в республиканский травматологический центр поручил министру здравоохранения Александру Оприщенко разработать план развития медицинской сферы ДНР.

- Исполняющий обязанности министра здравоохранения должен дать предложения по ряду вопросов, касающихся развития медицинского направления Республики. Оно у нас в приоритете. К сожалению, сейчас зарплата медработников оставляет желать лучшего. Также нет четкого механизма предоставления услуг, который позволил бы делать все прозрачно, - сказал Пушилин.

Врио Главы ДНР в травматологии проведывал находящихся на лечении раненых военнослужащих.

Корреспондент «КП» обратился к Александру Оприщенко, и вот как он прокомментировал поручение Дениса Пушилина.

- Специалисты Минздрава подготовили и согласовали «Проект постановления президиума Совета Министров ДНР «О внесении изменений в Схему тарифных разрядов». Принятие этого документа позволит повысить реальные зарплаты от 20 до 40 процентов в зависимости от выделенного финансирования отрасли, - сказал министр здравоохранения ДНР.

Что касается страховой медицины, то ее внедрение Александр Александрович считает преждевременным.

- В качестве альтернативы изучаем возможность создания и развития системы добровольного медстрахования, личного или корпоративного, программы которого не являются стандартными и разрабатываются индивидуально в зависимости от желаний и возможностей пациентов, - прокомментировал министр здравоохранения.

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