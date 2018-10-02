Выборы Главы ДНР 2018: из десяти кандидатов уже осталось семь

2 Окт. 07:18 2018-10-02T07:18:47+03:00

Кандидат Иван Михайлов передал подписные листы, а потом снял свою кандидатуру

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Центральная избирательная комиссия ДНР отказала в регистрации в качестве кандидатов трем претендентам на участие в выборах Главы ДНР. Об этом по итогам заседания Центризбиркома сообщила 1 октября председатель ЦИК Ольга Позднякова.

- Сегодня рассматривался вопрос о возможности регистрации нескольких кандидатов на выборы Главы, которые передали документы для процедуры выдвижения. Так, Игорем Хакимзяновым и Вячеславом Дьяковым подписные листы в установленные сроки не были переданы в ЦИК, а .Иван Михайлов передал подписные листы, однако нам поступило заявление, где он по собственному желанию снимает свою кандидатуру, — заявила Ольга Поздняков.

Члены Центризбиркома единогласно проголосовали за отказ в регистрации на выборы этим кандидатам.

По остальным кандидатам документы и подписные листы находятся на проверке. Их проверяет сам ЦИК, МВД, миграционная служба, почерковеды.