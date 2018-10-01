Состояние выжившего при взрыве мины ребенка стабильное

1 Окт. 18:14 2018-10-01T18:14:46+03:00

Но у него контузионный синдром

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Состояние ребенка, пострадавшего в результате взрыва мины в прифронтовой Горловке 30 сентября, стабильное. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

«У мальчика нормальное стабильное состояние. Ребенок напуган, у него контузионный синдром. Жизни ребенка ничего не угрожает», — отметила собеседница агентства.

Напомним, что накануне днем четверо детей подорвались на мине в районе Горловки, пытаясь пересечь линию соприкосновения в закрытой для гражданского населения зоне. Трое погибли на месте, еще один был госпитализирован.

Выживший в результате взрыва мины в районе Горловки 10-летний Тулуп Дмитрий свой поход на передовую объяснил желанием ребят посетить заброшенный дом. По его словам, они даже взяли молоток и гвоздодер, чтобы попасть внутрь.