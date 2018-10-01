2018-10-01T16:20:47+03:00
Политика

По факту гибели подростков в Горловке открыто уголовное дело

Следствие будет устанавливать тех, кто причастен к минированию территории вблизи гражданских объектов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели подростков в Горловке в результате подрыва на мине. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

- Представители силовых структур Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, решили установить минно-взрывные инженерные заграждения на территории объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, подконтрольных Донецкой Народной Республике, — говорится в сообщении. — Следствие устанавливает конкретных должностных лиц причастных к минированию территории вблизи гражданских объектов, а также тех, кто отдавал заведомо преступные приказы.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК Российской Федерации (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Как мы уже сообщали, 30 сентября в Горловке на мине подорвались четверо подростков, трое - насмерть.

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