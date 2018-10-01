"Тайная ротация российских войск" не прошла без внимания Украины

1 Окт. 15:00 2018-10-01T16:00:19+03:00

Спикер Минобороны Украины Гуцуляк сказал, что ротация была в течение сентября

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Российское командование в течение сентября якобы тайно провело ротацию личного состава инженерных подразделений в 1-м и 2-м армейских корпусах в Донбассе. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

-В течение сентября этого года в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ тайно проводилась ротация личного состава инженерных подразделений, — сказал он.

По словам Гуцуляка, передача должностей российскими офицерами инженерных служб, в том числе технической документации, карт, схем установки и обслуживания, минных полей проводилась формально и с нарушениями.

-Это уже привело к подрыву на собственных минных полях личного состава противника и гражданского населения. В частности, во время ротации одного из передовых подразделений 1 АК ВС РФ на собственном минном поле подорвался БТР с личным составом, потери составили до 10 военнослужащих погибшими и ранеными, — отметил спикер Минобороны.

Напомним, что украинское командование неоднократно уличали в намеренной дезинформации и сокрытии фактов гибели военнослужащих ВСУ.