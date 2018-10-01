2018-10-01T12:44:16+03:00
Общество

Свыше 6 млн тонн угля добыли шахтеры с начала 2018 года

Тем самым перевыполнив план
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Шахтеры перевыполнили поставленную цель более чем на десять процентов.Шахтеры перевыполнили поставленную цель более чем на десять процентов.
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Угледобывающие предприятия ДНР с начала текущего года подняли на-гора свыше шести миллионов тонн «черного золота». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Республики.

-Всего за январь-сентябрь 2018 года угледобывающие предприятия Республики всех форм собственности добыли 6 миллионов 43 236 тонн угля. План выполнен на 115,9%, дополнительно к установленному заданию на поверхность поднято 827 821 тонна твердого топлива, — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что только в сентябре угледобывающие предприятия Донецкой Народной Республики всех форм собственности добыли 640 157 тонн угля, перевыполнив поставленную цель более чем на десять процентов.

По данным Минуглеэнерго, лидерами по добыче топлива стали государственные предприятия «Торезантрацит», «Шахта Комсомолец Донбасса» и «Макеевуголь»

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