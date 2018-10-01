2018-10-01T12:17:47+03:00
Политика

Осенний призыв ВСУ: годны к строевой все

Планируют привлечь 18 тысяч призывников
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Призыв продлится до 31 декабря. Фото: novorosinform.orgПризыв продлится до 31 декабря. Фото: novorosinform.org
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На Украине начался осенний призыв граждан на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

В ведомстве напомнили, что в течение октября-декабря текущего года в соответствии с указом президента Украины Порошенко № 274/2018 и распоряжения Кабинета министров Украины будут проводиться мероприятия осеннего призыва граждан на срочную военную службу.

«Осенью в Вооруженные силы Украины и других воинских формирований на срочную военную службу будет призвано 17960 граждан Украины», — говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, в ходе осенней призывной кампании на военную службу планируют привлечь почти 18 тыс. призывников. В частности, в Вооруженные силы Украины поступят 9010 призывников, в Государственную спецслужбу транспорта — 900, в Национальную гвардию — 6500, Государственную пограничную службу — 1550.

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