ВСУ практикуют ползучую оккупацию территорий ДНР

1 Окт. 10:12 2018-10-01T10:13:15+03:00

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Ввиду постоянных обстрелов на одном из участков фронта в ДНР для улучшения своих тактических позиций подразделение одной из бригад ВСУ было вынуждено хорошо «прошагать вперед» и закрепиться на новых рубежах. Об этом написал в Facebook пособник украинских боевиков, так называемый волонтер Мысягин.

Как пишет Мысягин, военнослужащие уже окопались и строят новые «опорники».

«В итоге более 6 кв.км теперь находятся под контролем ВСУ», — отметил волонтер. По словам Мысягина, все произошло быстро, абсолютно тихо и спокойно.

Отметим, что 9 июля командующий украинскими войсками в Донбассе Наев запретил волонтерам и добровольцам появляться на передовой. Командующий «ООС» отказался конкретизировать, добровольцев каких формирований он имел в виду. При этом Наев акцентировал внимание на том, что в районе боевых действий будут находиться только Вооруженные силы Украины и подразделения других силовых структур «ООС».