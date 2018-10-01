2018-10-01T08:02:59+03:00
Политика

Украинский телеведущий назвал украинцев "нацией болванов"

Аргументировал он это отсутствием критического мышления и нежеланием читать
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинский телеведущий Остап Дроздов признался, что считает украинцев нацией болванов

Он заявил об этом 27 сентября в эфире программы «Vox Populi» в эфире телеканала ZIK. По его мнению, гражданам Украины не прививают любовь к чтению книг.

- В Украине очень плохой книжный рынок, мы не читающая нация. Мы — нация болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, кто там говорит. Нам с детства не прививают культуру чтения и акцептации текстов, — сказал журналист.

Отметим, Дроздов широко известен на Украине своими антироссийскими взглядами. В частности, после поездки в Грузию он заявил о том, что в этой стране царит «ватная» атмосфера, поскольку туда приезжает множество русских туристов, которые являются основным источником доходов для местного населения. Он также посетовал на то, что грузины утратили свою гордость и не пытаются вернуть под свой контроль Абхазию и Южную Осетию.

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