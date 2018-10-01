20 новых знаков о минной опасности зафиксировали ОБСЕ

1 Окт. 07:40 2018-10-01T07:40:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала на Донбассе наличие новых знаков, предупреждающих о минной опасности. Об этом говорится в отчете Миссии.

«На обочине дороги с северной стороны возле н. п. Золотое-2 (Карбонит, подконтрольный правительству, 62 км к северо-западу от Луганска) наблюдатели впервые зафиксировали приблизительно 20 знаков, предупреждающих о минной опасности (квадратные таблички красно-белого цвета, закрепленные на полуметровых деревянных опорах) с надписью «Опасно! Мины» (на украинском и английском языках)», – говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) четверо подростков подорвались на противопехотной мине. Трое из них погибли.

Кроме того, в этот же день в результате массированного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины по населённому пункту Старомихайловка была ранена шестнадцатилетняя девочка. Её доставили в больницу Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.