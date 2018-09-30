Трагедия в Горловке: стали известны имена погибших детей

30 Сент. 15:18 2018-09-30T15:35:33+03:00

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Сегодня в Горловке трое детей погибли, подорвавшись на мине вблизи КПВВ «Майорск». Со слов раненого, но выжившего мальчика удалось установить имена его друзей, которые так и не вернуться домой. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Иван Приходько.

— Данные по погибшим со слов раненого мальчика: Коробов Кирилл – 7 класс, Максименко Андрей – 13 лет, Бербинов Виталий – 8 класс. Все учились в шкоде №30, — сообщил Иван Приходько.

В МЧС сообщили, что четверо подростков шли из Бессарабки в сторону Майорска и подорвались на мине. Тулуп Дмитрий Владимирович 01.01. 2008 года рождения с осколочными ранениями всего тела доставлен в больницу.

Подробнее о произошедшей трагедии «Комсомольской правде» рассказал заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

Напомним, сегодня около 13:00 стало известно, что четверо подростков подорвались на мине вблизи Горловки.

Ещё больше о случившемся читайте в материале нашего корреспондента.