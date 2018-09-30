В Горловке трое детей погибли в результате подрыва мины

30 Сент. 14:05 2018-09-30T14:16:06+03:00

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Сегодня в Горловке в посадке возле нулевого блокпоста погибли трое детей. Они подорвались на мине. Один ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

— По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН, трое детей погибли, один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу, — сообщил Иван Приходько.

Подробности трагедии уточняются.