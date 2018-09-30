2018-09-30T13:44:47+03:00
Общество

Выборы в ДНР 2018: в состав участковых избирательных комиссий могут входить от 5 до 18 человек

11 ноября состоятся выборы в ДНР 2018 и составы избирательных комиссий будут сформированы до 25 октября
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта metronews.ruФОТО: архив сайта metronews.ru
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Согласно информации центрального избирательного комитета ДНР, выборы в ДНР 2018 пройдут под пристальным контролем членов избирательных комиссий. В состав избирательных комиссий могут входить от 5 до 18 человек в зависимости от количества избирателей. Об этом рассказала председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Ольга Позднякова.

— Быть членом участковой избирательной комиссии не могут стать лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными, лица, не достигшие 18 лет, кандидаты на должность Главы ДНР, кандидаты в депутаты Народного Совета ДНР, включенные в состав республиканского списка, зарегистрированные ЦИК ДНР, уполномоченные представители и доверенные лица кандидатов на должность Главы и общественных организаций или движений, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, — рассказала Ольга Позднякова.

Подать предложение о входе в состав избирательной комиссии можно до 18:00 17 октября 2018 года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что адреса избирательных участков станут известны не позднее 25 октября.

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