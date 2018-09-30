2018-09-30T13:17:35+03:00
Общество

Выборы в ДНР 2018: адреса избирательных участков станут известны до 25 октября

В ЦИК сообщили, что выборы в ДНР 2018 пройдут по плану. Подготовка к ним продолжается
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта news-front.infoФОТО: архив сайта news-front.info
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11 ноября состоятся выборы в ДНР 2018, к которым сейчас идёт активная подготовка. В частности, сегодня, 30 сентября, центральный избирательный комитет Донецкой Народной Республики принял постановление об образовании избирательных участков.

— Постановлением ЦИК об образовании избирательных участков определено, что информация о размещении участков для голосования будет обнародована не позднее 25 октября, — рассказала председатель центрального избирательного комитета Ольга Позднякова.

При этом важно отметить, что в воинских частях избирательные участки создаваться не будут и все военные будут голосовать на обычных избирательных участках. Изменить адрес избирательного участка можно будет только в чрезвычайной ситуации.

Напомним, внеочередные выборы Главы Донецкой Народной Республики пройдут в Республике 11 ноября этого года.

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