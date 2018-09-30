2018-09-30T12:54:21+03:00
Политика

Коммунисты рассказали подробности взрыва на улице Хлебодарной

На съезде КП ДНР присутствовало около трехсот человек и производился сбор подписей в пользу одного из кандидатов на пост Главы ДНР
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Место происшествия. ФОТО:СоцсетиМесто происшествия. ФОТО:Соцсети
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Руководитель компартии ДНР Борис Литвинов рассказал подробности произошедшего 29 сентября взрыва в столице ДНР.

На съезде КП ДНР присутствовало около трехсот человек и производился сбор подписей в пользу одного из кандидатов на пост Главы ДНР.

Игорь Хакимзянов чуть больше месяца назад приостановил свое членство в партии, мотивируя это тем, что он хочет подавать документы на пост Главы ДНР.

- Он не являлся делегатом съезда, потому что он не член партии. Ему, видимо, сказали, что у нас сегодня съезд, собралось более 300 человек, и он решил попросить у делегатов съезда поставить подписи в подписных листах, которые необходимы для того, чтобы его зарегистрировали как кандидата на пост Главы ДНР. Ему надо собрать 10 000 подписей, - рассказал Литвинов.

Он отметил, что после взрыва ему стали поступать звонки с угрозами.

Съезд закончился, все разошлись и Игорь с помощниками начали собирать подписи, и когда его команда уже заканчивала это делать, прогремел взрыв.

- После того, как паника немного улеглась, мне поступил звонок от представителя штаба Игоря Хакимзянова который обвинил меня напрямую в произошедшем, что мы подстроили все это и что я "отвечу по полной программе, - добавил Литвинов.

Напомним, вчера в Куйбышевском районе Донецка по улице Хлебодарной приблизительно в 12 часов 45 минут прогремел взрыв. Четыре человека пострадали.

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