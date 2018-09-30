Семьи погибших ополченцев будут освобождены от оплаты коммунальных услуг
Вчера, 29 сентября, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семьи погибших ополченцев будут освобождены от оплаты коммунальных услуг. Соответствующее постановление уже оформлено в законопроект.
— Назрела та ситуация, когда, несмотря на все трудности, Республика должна помогать, по крайней мере, делать первые шаги в помощи семьям погибших ополченцев. Один из первых шагов будет освобождение от уплаты жилищно-коммунальных услуг для семей погибших ополченцев, — сказал журналистам Денис Пушилин.
Он также сообщил, что законопроект передан на рассмотрение парламенту и будет принят до конца этого года.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Денис Пушилин был официально зарегистрирован как кандидат на пост Главы ДНР. 28 сентября он получил удостоверение кандидата на должность Главы Республики в центральном избирательном комитете ДНР.