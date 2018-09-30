2018-09-30T12:08:49+03:00
Общество

Семьи погибших ополченцев будут освобождены от оплаты коммунальных услуг

Сейчас Республика должна помогать своим гражданам и начинать с семей погибших защитников ДНР
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вчера, 29 сентября, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семьи погибших ополченцев будут освобождены от оплаты коммунальных услуг. Соответствующее постановление уже оформлено в законопроект.

— Назрела та ситуация, когда, несмотря на все трудности, Республика должна помогать, по крайней мере, делать первые шаги в помощи семьям погибших ополченцев. Один из первых шагов будет освобождение от уплаты жилищно-коммунальных услуг для семей погибших ополченцев, — сказал журналистам Денис Пушилин.

Он также сообщил, что законопроект передан на рассмотрение парламенту и будет принят до конца этого года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Денис Пушилин был официально зарегистрирован как кандидат на пост Главы ДНР. 28 сентября он получил удостоверение кандидата на должность Главы Республики в центральном избирательном комитете ДНР.

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