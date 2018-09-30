А был ли выстрел? В ДНР опровергли обстрел КПП «Гнутово»

30 Сент. 11:34 2018-09-30T11:35:18+03:00

Украина заявила, что военнослужащие НМ ДНР открыли огонь по КПП «Гнутово». Даниил Безсонов заявил, что никакого обстрела не было

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В преддверии очередной встречи Трёхсторонней Контактной группы в Минске Украина идёт на самые разные провокации, стремясь обвинить в обстрелах и нарушениях военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— В ответ на лживые провокационные заявления украинской стороны, официально заявляю, что никакого огневого воздействия военнослужащие НМ ДНР по КПП «Гнутово» не оказывали. Народная милиция ДНР строго выполняет Минские договоренности, — заверил Даниил Безсонов.

Цель данной провокации – дестабилизировать обстановку в преддверии очередного раунда мирных переговоров в Минске и обвинить Донецкую Народную Республику в нарушении минских договорённостей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за минувшие сутки украинская армия 16 раз нарушила режим прекращения огня.