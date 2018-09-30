2018-09-30T10:19:22+03:00
Политика

Боевые водолазы прибыли на Азовское море

На Азовье забросили и пограничный спецназ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтактеФОТО: ВКонтакте
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Министерство внутренних дел Украины усилило свои позиции в Азовском море отрядом боевых водолазов на резиновых лодках. Об этом на своей странице в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, противостоять «российской агрессии» отправилось новое водолазное подразделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для разминирования, а также морской пограничный спецназ «Дозор».

«Для нас принципиально важна безопасность побережья Азовского моря, и мы не будем потакать агрессивным желаниям страны-оккупанта», — подчеркнул Аваков.

Так же ВСУ в страхе перед “вторжением России” минируют акваторию Азовского моря.

Ранее замком морского командования ВМС Украины Кириакиди объяснил, зачем его страна перебросила корабли «Донбасс» и «Корец» в Азовское море. По словам офицера,морские суда пересекли Керченский пролив для того, чтобы подтвердить притязания Киева на эту акваторию.

26 сентября на побережье Азовского моря были проведены общие тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с моря. Эти учения проходили не раз - самолеты и вертолеты летали буквально над головами отдыхающих.

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