Перемирие набирает обороты. В ЛНР зафиксировано восемь нарушений режима тишины

30 Сент. 09:17 2018-09-30T09:17:03+03:00

ВСУ резко усилили обстрелы в ЛНР, применив тяжёлую артиллерию. Информация о жертвах пока не поступала

Изменить размер текста: A A

Украинские силовики ужесточили огонь по Луганской Народной Республике. За минувшие сутки Вооружённые силы Украины восемь раз обстреляли шесть населённых пунктов Республики. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины восемь раз нарушили режим тишины. Под огонь украинской армии попали населённый пункты Калиново, Калиновка, Пришиб, Сокольники, Лозовое и Красный Яр, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Для обстрелов Республики украинская армия применила БМП-1, АГС-17, СПГ-9, артиллерию калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что населённые пункты Желобок, Сокольники и Михайловка подверглись массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.