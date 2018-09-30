Перемирие набирает обороты. В ЛНР зафиксировано восемь нарушений режима тишины
Украинские силовики ужесточили огонь по Луганской Народной Республике. За минувшие сутки Вооружённые силы Украины восемь раз обстреляли шесть населённых пунктов Республики. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
— По нашим данным Вооружённые силы Украины восемь раз нарушили режим тишины. Под огонь украинской армии попали населённый пункты Калиново, Калиновка, Пришиб, Сокольники, Лозовое и Красный Яр, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.
Для обстрелов Республики украинская армия применила БМП-1, АГС-17, СПГ-9, артиллерию калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что населённые пункты Желобок, Сокольники и Михайловка подверглись массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.
Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.