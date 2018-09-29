Взрыв в Кировском районе Донецка: среди раненых – один из кандидатов на пост главы ДНР?
По официальной информации, в результате взрыва пострадали четыре человека
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Четыре человека госпитализированы в результате взрыва в Кировском районе Донецка. Об этом заявили в райадминистрации города.
- Четыре пострадавших, все живы, самые тяжелые госпитализированы в городскую больницу №24 Кировского района, - сообщили в администрации района.
Ранее в соцсетях появились сообщения о взрыве в здании, где проходило собрание донецких коммунистов, есть пострадавшие. По неподтвержденным данным, среди раненых – кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.