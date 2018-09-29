2018-09-29T11:52:46+03:00
Общество

В Луганске снимают фильм «Ополченочка»: 30 сентября ограничат движение транспорта

Движение транспортных средств будет временно ограничено по улицам Лермонтова, Коцюбинского, а также по эстакаде
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Движение транспортных средств по улице Лермонтова, улице Коцюбинского в районе эстакады, а также по эстакаде 30 сентября будет временно ограничено из-за съемок фильма «Ополченочка», которые проводит республиканская кинокомпания «Лугафильм». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Луганска.

Участок движения будет ограничен с 9.00 до 14.00. Движение городского пассажирского транспорта в это время будет осуществляться по параллельным улицам.

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