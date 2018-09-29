Перемирие по-украински: Желобок, Сокольники и Михайловка подверглись массированному обстрелу
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.
Обстрелам подверглись районы сел Желобок и Сокольники и поселка Михайловка (Золотое-5).
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.