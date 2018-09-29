2018-09-29T09:33:40+03:00
Политика

Перемирие по-украински: Желобок, Сокольники и Михайловка подверглись массированному обстрелу

Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.

Обстрелам подверглись районы сел Желобок и Сокольники и поселка Михайловка (Золотое-5).

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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