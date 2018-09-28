В Горловке запустили цифровой передатчик для улучшения телерадиовещания

28 Сент. 21:38 2018-09-28T21:39:03+03:00

Минсвязи ДНР сообщили, что мультиплекс включает в себя десять теле- и три радиоканала

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Специалисты ДНР для улучшения качества телерадиовещания запустили в прифронтовой Горловке цифровой передатчик с радиусом действия в 80 км. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства связи Республики.

- Для улучшения качества телерадиовещания в Республике 26 сентября специалисты Государственного предприятия «Радиотелевизионный передающий центр» запустили цифровой передатчик в прифронтовой Горловке, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, новый передатчик 36ТВК обеспечивает вещание в стандарте DVB-T2 (цифровое телевидение) на 36 канале, частота 591 МГц. Радиус действия составляет порядка 80 километров.

В пресс-службе отметили, что данный мультиплекс включает в себя десять теле- и три радиоканала. Пользователям доступны Первый канал, Россия 1, Россия 24, 360°, НТВ, Оплот 2, Оплот ТВ, 1 Республиканский, Новороссия ТВ, Юнион, Радио Маяк, Радио России и Радио Вести FM.