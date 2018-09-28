2018-09-28T21:21:49+03:00
Общество

Взрыв на неработающем химическом заводе в Константиновке

В Украине вырезают заводы на металл
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Комментарии: comments1
Константиновский химический завод полностью прекратил свою работу в годы войны.Константиновский химический завод полностью прекратил свою работу в годы войны.
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 сентября, около 13:00 жители правобережной части Константиновки (территория, подконтрольная Украине) услышали мощный взрыв. Произошел он на территории химического завода. Предприятие признано банкротом и уже больше года не работает.

По словам очевидцев, взрывали титановую трубу, после подрыва основания она упала в сторону Кривого Торца.

Это была самая большая конструкция этого предприятия. В высоту она достигала 180 метров, диаметр – 2 метра.

- Эта труба была на территории сернокислотного цеха №39. Мне уже сообщили, что ее подорвали. Наше предприятие было выкуплено за 10 миллионов гривень и перепродано третьим лицам. Знаю, что последний владелец из Днепра. Они вырезают завод на металл. От бывшего гиганта местной промышленности уже ничего не осталось, – пояснила бывший помощник директора химзавода, депутат городского совета Любовь Земскова.

Константиновский химический завод полностью прекратил свою работу в начале сентября 2016 года. Тогда был утвержден план санации и предполагалась его продажа по аукционному принципу, позже на предприятии был начат процесс ликвидации. При этом сотрудники предприятия последний раз получили зарплату лишь в июле 2016 года: предприятие остановило свою работу, а продукция не продавалась.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Донбассгаз» построил подземный газопровод в прифронтовом районе Донецка
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем