Взрыв на неработающем химическом заводе в Константиновке

28 Сент. 21:21 2018-09-28T21:21:49+03:00

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Сегодня, 28 сентября, около 13:00 жители правобережной части Константиновки (территория, подконтрольная Украине) услышали мощный взрыв. Произошел он на территории химического завода. Предприятие признано банкротом и уже больше года не работает.

По словам очевидцев, взрывали титановую трубу, после подрыва основания она упала в сторону Кривого Торца.

Это была самая большая конструкция этого предприятия. В высоту она достигала 180 метров, диаметр – 2 метра.

- Эта труба была на территории сернокислотного цеха №39. Мне уже сообщили, что ее подорвали. Наше предприятие было выкуплено за 10 миллионов гривень и перепродано третьим лицам. Знаю, что последний владелец из Днепра. Они вырезают завод на металл. От бывшего гиганта местной промышленности уже ничего не осталось, – пояснила бывший помощник директора химзавода, депутат городского совета Любовь Земскова.

Константиновский химический завод полностью прекратил свою работу в начале сентября 2016 года. Тогда был утвержден план санации и предполагалась его продажа по аукционному принципу, позже на предприятии был начат процесс ликвидации. При этом сотрудники предприятия последний раз получили зарплату лишь в июле 2016 года: предприятие остановило свою работу, а продукция не продавалась.