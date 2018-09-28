Временная комиссия НС ДНР рассмотрела порядка 30 обращений граждан по факту противоправных действий Миндоходов

28 Сент. 18:33 2018-09-28T18:33:43+03:00

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Временная комиссия Народного Совета Донецкой Народной Республики по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей Министерства доходов и сборов ДНР начала передавать собранные факты правоохранительным органам Республики. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил председатель комиссии, депутат Андрей Баевский.

— За время работы комиссией было рассмотрено порядка 30 обращений граждан и не менее 15 находятся в работе – по ним уточняются данные, — рассказал Андрей Баевский.

Три заявления уже переданы в правоохранительные органы Республики.

Напомним, граждане ДНР начали обращаться в правоохранительные органы, СМИ, а также писать в Интернете о том, что Министерство доходов и сборов ДНР неоднократно прибегало к противоправным действиям, чтобы завладеть частным бизнесом. В результате, 14 сентября была создана комиссия для рассмотрения и сбора таких фактов, а также защиты интересов граждан ДНР.