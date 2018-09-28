2018-09-28T18:33:43+03:00
Общество

Временная комиссия НС ДНР рассмотрела порядка 30 обращений граждан по факту противоправных действий Миндоходов

Теперь комиссия начала передачу собранных фактов правоохранительным органам Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
Изменить размер текста:

Временная комиссия Народного Совета Донецкой Народной Республики по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей Министерства доходов и сборов ДНР начала передавать собранные факты правоохранительным органам Республики. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил председатель комиссии, депутат Андрей Баевский.

— За время работы комиссией было рассмотрено порядка 30 обращений граждан и не менее 15 находятся в работе – по ним уточняются данные, — рассказал Андрей Баевский.

Три заявления уже переданы в правоохранительные органы Республики.

Напомним, граждане ДНР начали обращаться в правоохранительные органы, СМИ, а также писать в Интернете о том, что Министерство доходов и сборов ДНР неоднократно прибегало к противоправным действиям, чтобы завладеть частным бизнесом. В результате, 14 сентября была создана комиссия для рассмотрения и сбора таких фактов, а также защиты интересов граждан ДНР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Донбассгаз» построил подземный газопровод в прифронтовом районе Донецка
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем