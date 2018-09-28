Что отравило жителей Макеевки? Это станет известно уже в понедельник

28 Сент. 17:58 2018-09-28T17:58:25+03:00

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75 человек в Макеевке отравились водой из-под крана в среду, 26 сентября. В понедельник, 1 октября, станет известно, что именно в воде привело к вспышке острой кишечной инфекции. Также станет понятно, была ли это вода. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— В ходе проведения противоэпидемических мероприятий в Макеевке с 24 по 25 сентября специалисты городского центра санэпиднадзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы министерства здравоохранения ДНР произвели отбор проб воды на бактериологический и химический анализы. Результаты исследования воды будут готовы в понедельник, — рассказал в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

Помимо проб воды были взяты пробы еды, которая могла вызвать вспышку, однако на данный момент не было обнаружено ни одного совпадения в рационе заболевших жителей Макеевки.

Напомним, ранее мы сообщали, что КП «Компания «Вода Донбасса»» связала ухудшение качества питьевой воды с износом систем водоснабжения.

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