ВСУ минируют побережье Азовского моря

28 Сент. 17:20 2018-09-28T17:21:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинские боевики кроме возведения масштабных укреплений береговой линии под Мариуполем, минируют побережье Азовского моря механизированным способом. Об этом сообщили корреспонденты украинского телеканала «1+1», побывав на месте подготовки ВСУ к «нападению России».

- Наши военные готовятся к любым сценариям. Эти две прекрасные штуки, которые выходят на берег, и по всей мощной оборонной линии, которая построена теперь на побережье Азовского моря против вражеских десантных операций эти две лялечки делают то, что незаметно невооруженным глазом.

Это наращивание минно-взрывных заграждений в случае угрозы высадки морского десанта. Эти мины станут для оккупантов неприятным сюрпризом!, — сообщил корреспондент.

Кроме того, командир противодесантной обороны Украины в беседе с журналистами заявил, что «готов расстрелять кремлевский десант без единого колебания».