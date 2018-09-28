Износ системы водоснабжения привёл к временному ухудшению качества питьевой воды в ДНР

28 Сент. 16:57 2018-09-28T16:58:00+03:00

80% труб в городах Республики давно своё отработали, поэтому вода из-под крана может вызывать инфекции и желудочные заболевания

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Износ сетей центрального водоснабжения в городах Донецкой Народной Республики привёл к временному ухудшению качества питьевой воды в Республике. 80% труб давно своё отработали. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Компания «Вода Донбасса»».

— Временное ухудшение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям (мутность, цветность, запах и железо общее) в распределительных сетях городов связано с практически 80-процентным износом сетей централизованного водоснабжения и неудовлетворительным состоянием внутридомовых сетей, — рассказал в пресс-службе «Воды Донбасса».

На данный момент употреблять воду, не прошедшую предварительную обработку, не рекомендуется. Вся вода из-под крана должна быть пропущена через фильтры или подвергнута термической обработке.

Напомним, в Макеевке 75 человек отравились водой из-под крана.

Подробнее о произошедшем в материале нашего корреспондента.