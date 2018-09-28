В Докучаевске более шести тысяч человек всё ещё без воды. Водоснабжение вернётся этим вечером

28 Сент. 16:28 2018-09-28T16:28:23+03:00

Если не будет новых аварий

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Уже неделю более шести тысяч жителей Докучаевска живут без воды в своих кранах. Всё это связано с аварийно-восстановительными работами на напорном трубопроводе №1 Южно-Донбасского водовода. Если не будет новых аварий, то вода пойдёт по трубам уже этим вечером. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Компания «Вода Донбасса»».

— Вода поступит в водопроводную систему Докучаевка сегодня вечером, если не произойдет новых аварий, — рассказал в пресс-службе «Воды Донбасса».

Ремонтные работы должны быть завершены 25 сентября, но во время пуска воды произошёл прорыв вблизи линии соприкосновения. Для восстановления подачи воды необходимо договорить с украинской стороной о соблюдении тишины.

Напомним, с двух часов дня 21 сентября 6 440 абонентов в Докучаевске остались без воды.