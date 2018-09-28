2018-09-28T16:00:50+03:00
Политика

Почему в Донбассе не будет миротворцев

Для этого нужен компромисс, к которому никто не готов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что украинские власти не готовы пойти на компромисс о мандате работы «голубых касок» в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Киев надеется на введение в Донбасс миротворческой миссии с мощным мандатом и широким кругом ответственности. По мнению президента, она будет способствовать возвращению мира на украинскую землю.

- США, ЕС и Россия ожидают конца украинского периода выборов, минимум парламентской избирательной кампании, то есть осени 2019 года. После этого, возможно, стороны попытаются синхронизировать местные выборы в Донбассе с местными выборами на Украине, которые, напомню, пройдут в 2020 году. До этого времени будут только разговоры без движения, но все понимают, что любые мирные соглашения — это компромисс. Без компромисса мира и миротворцев не будет, а пойти на компромисс украинская власть не готова, — заявил в эфире телеканала NewsOne директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Эксперт подчеркнул, что предлагающие план моментального ввода миротворцев фактически выступают за продолжение войны. При этом, считает Бортник, постепенное введение миротворцев в сочетании с изменением законодательства, Конституции и политическим компромиссом будет способствовать мирному решению конфликта.

Политолог отмечает, что за срывом мирного процесса на самом деле стоят украинская «партия войны» — «Народный фронт», президент и его окружение, а также те, кто зарабатывает на контрабанде. Все они будут декларировать разные планы и клясться в верности Минским соглашениям, но по факту — продолжать выступать за продолжение войны.

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