Украинский «Молот» убил больше солдат ВСУ, чем армия ДНР

28 Сент. 15:51 2018-09-28T15:51:43+03:00

С 2016 года 33 военнослужащих украинской армии погибли при взрыве миномёта «Молот». Ещё 38 получили тяжёлые увечья

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Командование Вооружённых сил Украины не сильно заботится о качестве вооружения, которое попадает на передовую. Так с 2016 года скандальный миномёт «Молот» убил больше военнослужащих украинской армии, чем солдаты Народной милиции Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— С момента принятия на вооружение миномётов «Молот» в 2016 году, их боевого применения во время учений и преступных обстрелов территории нашей республики погибли тридцать три и получили тяжёлые увечья ещё тридцать восемь военнослужащих ВСУ, — рассказал Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что чем больше миномётчики Вооружённых сил Украины стреляют, тем больше и быстрее редеют их ряды. Если так пойдёт и дальше, то военнослужащим Народной милиции Донецкой Народной Республики не придётся ни с кем воевать, видь «Молот» уничтожает и выводит из строя солдат украинской армии с завидным постоянством.

Напомним, ранее мы сообщали, что двое военнослужащих ВСУ погибли в зоне «ООС» в результате разрыва нового украинского миномета «Молот», который использовался при обстреле жилых кварталов ЛНР, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.