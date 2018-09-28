2018-09-28T14:43:59+03:00
Политика

СБУ готовят теракты на военных объектах и объектах химической промышленности Донбасса

Цель этих терактов – создание благоприятного фона для идеологической пропаганды в отношении Народных Республик
Цесанна АНТОНЕНКО
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Поскольку в последнее время рейтинг операции объединённых сил, командующего ООС Наева и Президента Украина Петра Порошенко сильно упал, спецслужбы Украины решили заняться подготовкой благоприятной почвы для очередной волны идеологической пропаганды против Народных Республик. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— С целью создания благоприятного фона для идеологической пропаганды в отношении народных республик, украинские спецслужбы готовят теракты на военных объектах и объектах химической промышленности, находящихся на территории подконтрольной ВСУ. При этом ответственность за случившееся СБУ пытается заранее возложить на спецслужбы республик, — сообщил Эдуард Басурин.

Жертвой данного решения станет, в первую очередь, население Украины: люди, которые пострадают при терактах, ухудшение экологической обстановки, которая также повлияет на самочувствие граждан Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за прошедшую неделю украинская армия 157 раз нарушила режим прекращения огня.

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