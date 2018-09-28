Сколько миллиардов от США получает Украина на войну с Донбассом?

28 Сент. 14:12 2018-09-28T14:12:51+03:00

Порошенко обнародовал эти цифры во время получения двух катеров типа Island

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Украина с 2014 года получила от США более $1 млрд. «на усиление обороноспособности». Об этом сообщил президент Украины Порошенко во время передачи двух катеров типа Island Украине.

- На сегодняшний день от США мы получили более 1 млрд долларов на поддержку безопасности. Мы ценим недавнее решение Конгресса США увеличить эту помощь. Это поддерживает наши военные ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП, — заявил Порошенко.

До этого Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрена помощь Украине на безопасность в размере $250 млн. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Отмечено, что палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019, который предусматривает $250 млн для помощи по безопасности Украине.

- Данная смета на 50 млн долл. превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства, — говорится в сообщении.