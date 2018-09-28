2018-09-28T14:00:13+03:00
Политика

Что нужно для устойчивого перемирия в Донбассе?

Об этом рассказал российский представитель ОБСЕ Александр Лукашевич
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жительница Трудовских.Жительница Трудовских.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Для установления устойчивого перемирия на Донбассе Украина должна выполнить политическую часть Минских соглашений. Об этом в ходе своего выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине в Вене 27 сентября заявил постоянный представитель Российской Федерации Александр Лукашевич.

- Для достижения устойчивого перемирия недостаточно лишь мер военной безопасности. Необходимы параллельные шаги в политической сфере, как об этом было условлено на "Нормандском саммите" в Берлине 19 октября 2016 г. Речь об инкорпорировании в закон об особом статусе "формулы Штайнмайера". Киев отказывается обсуждать этот важный аспект, – заявил он.

- Приближается срок окончания действия закона об особом статусе, который в нарушение Минских договоренностей носит временный характер. Его непродление пошлет опасный сигнал и может разрушить всю минскую конструкцию. Привести к непредсказуемым последствиям. Попытки украинской стороны увязать продление закона с другими аспектами явно контрпродуктивны, – продолжил Лукашевич.

Он также обратился к ОБСЕ с призывом провести сравнительный анализ Комплекса мер Минских договоренностей и закона о реинтеграции Донбасса.

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