ВСУ и не думали останавливаться. Получены новые БТР "Буцефал"

28 Сент. 13:48 2018-09-28T13:48:06+03:00

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ВСУ будет сподручнее расстреливать Донбасс. Они получили новейший БТР-4Е «Буцефал» - полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро по машиностроению и производится на заводе имени Малышева.

Он предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою. Сообщает Штаб ООС,

Боевая машина оборудована мощной 30-ти миллиметровой пушкой и боевым модулем, содержащим противотанковые управляемые ракеты «Стугна». Кроме того, БТР-4Е оборудован двумя водометными движителями и насосами для откачки воды, поэтому способен вплавь форсировать водные преграды.

«Буцефал» может эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72.