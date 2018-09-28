ВСУ и не думали останавливаться. Получены новые БТР "Буцефал"
ВСУ будет сподручнее расстреливать Донбасс. Они получили новейший БТР-4Е «Буцефал» - полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро по машиностроению и производится на заводе имени Малышева.
Он предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою. Сообщает Штаб ООС,
Боевая машина оборудована мощной 30-ти миллиметровой пушкой и боевым модулем, содержащим противотанковые управляемые ракеты «Стугна». Кроме того, БТР-4Е оборудован двумя водометными движителями и насосами для откачки воды, поэтому способен вплавь форсировать водные преграды.
«Буцефал» может эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72.