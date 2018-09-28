За прошедшую неделю двое военнослужащих Республики погибли, ещё двое – получили ранения

28 Сент. 12:57 2018-09-28T12:57:30+03:00

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Вооружённые силы Украины отказываются соблюдать минские договорённости и взятые на себя обязательства. «Школьное» перемирие, как и многие другие до него, не дало видимых результатов. За одну только прошлую неделю украинская армия 157 раз нарушила режим прекращения огня. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— Всего за неделю зафиксировано сто пятьдесят семь фактов нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками. По районам двадцати трех населенных пунктов Республики противник выпустил сто семьдесят одну мину калибром 120 и 82 мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — подвёл неутешительный итог недели Эдуард Басурин.

За прошедшую неделю четверо мирных жителей в населённых пунктах Саханка и Коминтерново получили различные ранения. Было повреждено пятнадцать домостроений.

Также за указанный период в результате вооружённой агрессии украинских силовиков погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР. Ещё двое получили ранения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за минувшие сутки украинская армия почти вдвое увеличила количество боеприпасов, применяемых для обстрелов Республики.

Подробнее о вчерашних обстрелах читайте в материале нашего корреспондента.

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