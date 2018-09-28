2018-09-28T11:11:32+03:00
Политика

Украинский ведущий назвал АТОшников "убийцами"

И это вызвало гнев украинских националистов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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АТОшники возмущены, что к ним нет должного уважения на Украине. Фото: ukraina.ruАТОшники возмущены, что к ним нет должного уважения на Украине. Фото: ukraina.ru
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Известный украинский телеведущий Пиховшек в прямом эфире телеканала «Newsone» назвал ветеранов «АТО» убийцами, чем вызвал гнев украинских «патриотов».

По мнению ведущего именно участники «АТО» виновны в том, что украинское общество живет в “абсолютном хаосе”.

-Мы живем в обществе, которое сейчас устроено по принципу тотального беспредела. Любой человек, который сейчас называет себя ветераном «АТО», считает, что у него есть индульгенция на убийство, и он может убивать, — отметил телеведущий.

Заявление Пиховшека вызвало гнев украинских «патриотов». Юрист Найем потребовал от ведущего и телеканала «Newsone» публичных извинений перед «украинскими воинами».

При этом, вооружённые силы Украины вновь усилили обстрелы в ДНР. За минувшие сутки количество применённых боеприпасов выросло почти вдвое, было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

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