Обстрелы в ДНР: по территории Республики было выпущено почти 350 боеприпасов

28 Сент. 10:40 2018-09-28T10:40:14+03:00

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Вооружённые силы Украины вновь усилили обстрелы в ДНР. За минувшие сутки количество применённых боеприпасов выросло почти вдвое, было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, шахта имени Гагарина, Доломитное), Александровка, Донецк (посёлок шахты Трудовская), Ясиноватая (Крутая Балка), Аэропорт (Спартак), Докучаевск, Безыменное (Саханка, Ленинское, Новая Таврия), — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

По территории Донецкой Народной Республики было выпущено 349 единиц различных боеприпасов. В тоже время, в предыдущие сутки количество применённых боеприпасов составило 180 единиц.

Жертв среди мирного населения Республики зафиксировано не было. Также не поступала информация о разрушениях домов или социального фонда.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинская армия расстреляла санитарный автомобиль. Двое врачей погибли на месте, один человек ранен.

Подробнее о произошедшем читайте в материале нашего корреспондента.