Археологи Донецка на международной конференции в Пятигорске рассказали о своих находках

28 Сент. 10:14 2018-09-28T10:54:01+03:00

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С 20 по 25 сентября 2018 г. в г. Пятигорске Российской Федерации прошла VIII Международная конференция, посвящённая памяти Г.А. Фёдорова-Давыдова «Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве». Организаторами масштабного мероприятия выступили Институт археологии им. А.А. Халикова АН Республики Татарстан; Казанский (Приволжский) федеральный университет; Марийский государственный университет; Институт археологии РАН; Краеведческий музей села Прасковея и Пятигорский краеведческий музей, сообщает пресс-служба ДРКМ.

В конференции принял участие старший научный сотрудник отдела охраны памятников археологии Донецкого республиканского краеведческого музея Эдуард Кравченко. Представитель ДРКМ выступил в рамках сессионного заседания конференции «Археология Монгольской империи и Золотой Орды» с докладом «Поселение у села Обрыв – новый средневековый памятник на Азовском побережье в Донбассе». Кроме того, в рамках 5-дневной программы конференции её участники ознакомились с местными достопримечательностями и музейными учреждениями. Среди них – Пятигорский краеведческий музей, Краеведческий музей с. Прасковея, Музей древностей под открытым небом, городища «Маджары», парк «Цветник» и т.д.

О своих впечатлениях от участия в мероприятии Эдуард Кравченко поделился в интервью с пресс-службой ДРКМ.

- Эдуард Евгеньевич, насколько масштабным мероприятием является данная конференция? Какова ее география?

Э.К.: - Это конференция, посвящённая памяти профессора Германа Алексеевича Фёдорова-Давыдова, является одной из крупнейших научных конференций по проблемам развитого Средневековья, которые проводятся на территории России. Собственно, Г.А. Фёдоров-Давыдов, по сути, был основателем нашей золотоордынской археологии. Он является одним из создателей Поволжской археологической экспедиции. Исследователь оставил после себя большое количество талантливых учеников, фактически создал свою научную школу. Важно подчеркнуть, что всё это делалось им в советское время, когда к Золотой Орде отношение «вверху» было, мягко говоря, не очень хорошим. Официальная наука тех лет рассматривала Золотую Орду как государство паразитическое, не оставившее положительного следа в истории. Хотя если объективно, то Золотая Орда – это государство, которое объединило огромные просторы евразийских степей и стало колыбелью многих народов, ныне живущих на просторах нашего Отечества. Во-первых, русские земли в течение долгого времени являлись составными частями Золотой Орды. И, как ни странно, именно владычество Орды дало толчок к консолидации этих земель и неминуемо отразилось на культуре и этническом облике проживавших на них народов. И, наконец, Золотая Орда явилась огромным мостом, соединившим культуры Запада и Востока. Так что многими своими достижениями мы обязаны именно этому государству. А заслуга Фёдорова-Давыдова состоит в том, что он отстаивал эту позицию, подкрепляя ее масштабными научными изысканиями.

Неудивительно, что конференция была очень представительная. В нынешнем году среди её участников были заявлены учёные из различных регионов России, а также ряда стран ближнего и дальнего зарубежья – Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Молдовы, Болгарии, Китая, Великобритании, Швеции, Германии. Участие в мероприятии приняло порядка 200 делегатов, а материалы конференции в сокращённом варианте составили два внушительных тома.

- Какой была программа конференции?

Э.К.: - Конференция продолжалась 5 дней, причём график был очень плотным. Было озвучено множество докладов. Участники работали на двух секциях. Конечно, это не очень удобно в том смысле, что хочется послушать все доклады. Но объем информации был таким, что успеть всё охватить не представлялось возможным чисто физически.

- С каким материалом вы представляли нашу Республику и Донецкий краеведческий музей на конференции? Кстати, вы были единственным участником из ДНР?

Э.К.: - Да, и доклад, представленный вниманию участников, был посвящён нашей недавней экспедиции в село Обрыв Новоазовского района. Доклад был посвящен материалам раскопок золотоордынского слоя этого поселения, которое представляет собой небольшой сельский памятник.

- Какова была реакция аудитории на озвученную вами информацию?

Э.К.: - Дело в том, что основная часть докладов была посвящена исследованию городских центров. А вот вопросы, связанные с сельской округой, являются наименее изученными. Между тем, изучение их очень важно, потому что, во-первых, именно эта сельская округа «кормила» городские центры, и, наконец, именно на таких территориях, как наши, можно проследить процесс формирования в кочевой степи оседлых населённых пунктов в этот период. То есть как раз наше поселение относится к числу тех, которые были оставлены недавно осевшими кочевниками. Продолжение исследований непременно нужно, потому что памятник «многообещающий». И наш доклад закономерно вызвал живой интерес у участников конференции.

- Такие мероприятия не только помогают приобретать новые контакты, обмениваться опытом, но и дают определенные импульсы для научной работы в будущем. Согласны?

Э.К.: - Вне всяких сомнений. Во-первых, это площадка, на которой встречаются специалисты, каждый из которых находит здесь что-то новое. Люди обмениваются имеющейся информацией, неминуемо обыгрываются какие-то научные версии, которые есть у того или иного специалиста. Каждый может высказать, насколько он с той или иной версией согласен или не согласен. Это дискуссионное общение в значительной мере способствует дальнейшему развитию науки, и, собственно говоря, без этого науки нет. Кроме того, налаживаются контакты со специалистами с других территорий, соответственно, появляется новый материал для изучения. В ходе моего пребывания на конференции были намечены перспективы совместной работы с коллегами из Российской Федерации. На эту тему пока рано говорить предметно, но могу сказать, что в данный момент мы её активно прорабатываем.

- Какая работа вам предстоит теперь, по возвращении домой? Если я правильно понимаю, результаты этой июльско-августовской экспедиции были впервые представлены на научном уровне и столь широко именно на данной конференции?

Э.К.: - Да. Теперь нам нужно довести до ума результаты наших работ, то есть сделать научный отчёт. Работы с ним много, потому что материалы были добыты объёмные и интересные. Затем нужно будет подумать о публикации этих материалов.

Хочу подчеркнуть, что на прошедшей конференции я представлял только часть имеющихся материалов, то есть тех, которые относятся к золотоордынскому периоду. А ведь у нас по итогам недавней экспедиции есть ещё очень любопытные материалы хазарского слоя. Я сообщил об этом российским коллегам, и они уже заинтересовались. Соответственно, есть смысл представить их ещё на какой-то научной конференции, посвящённой вопросам раннесредневековой истории. Потому что наш материал с Обрыва по эпохе раннего Средневековья – крайне интересный и заслуживает не меньшего внимания, чем золотоордынский. Будем продолжать работу в этом направлении!