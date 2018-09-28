2018-09-28T09:46:47+03:00
Политика

Сапёры НМ ЛНР провели разминирование школы в Золотом-5

Все обнаруженные взрывоопасные предметы были благополучно вывезены с территории школы и уничтожены
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: НМ ЛНРФОТО: НМ ЛНР
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Вооружённые силы Украины ведут постоянные обстрелы посёлка Золотое-5. Неоднократно под обстрелы попадала и местная среднеобразовательная школа, поэтому сотрудники школы обратились в Совместный центр по контролю и координации огня, чтобы обезопасить территорию и провести работы по разминированию. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

— Наши военнослужащие, рискуя своей жизнью, обезвредили те боеприпасы, которые были обнаружены. По технике безопасности эти боеприпасы должны были утилизироваться на месте, но в виду того, что школа находится осень близко, пришлось проявить воинскую смекалку. Наши военнослужащие благополучно извлекли небезопасные предметы и вывезли их на полигон для дальнейшей утилизации, — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Во время проведения работ все школьники и сотрудники оставались в здании, в полной безопасности. Разминирование прошло успешно и никто не пострадал.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за минувшие сутки украинская армия трижды открыла огонь по территории Луганской Народной Республики.

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