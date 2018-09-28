Обстрелы в ЛНР: ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня

28 Сент. 08:56 2018-09-28T08:56:25+03:00

Украинская армия ведёт постоянные обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки три населённых пункта попали под огонь

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Вооружённые силы Украины не прекращают обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки украинская армия трижды открыла огонь по территории Республики и обстреляла три населённых пункта. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины трижды нарушили режим прекращения огня. Под обстрел украинской армии попали населённые пункты Веселогоровка, Донецкий и Смелое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Украинская армия вела огонь с применением БМП-1, АГС-17, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Напомним, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины открыли огонь по территории ЛНР четыре раза. Под огонь попали населённые пункты Первомайск, Сокольники, Михайловка и Лозовое.