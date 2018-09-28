Маленькие тайны больших морей: выставка с таким названием открылась в Краеведческом музее Донецка

28 Сент. 07:58 2018-09-28T07:58:32+03:00

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В четверг, 27 сентября, во Всемирный день моря, в зале растительного и животного мира Донецкого республиканского краеведческого музея открылась мини-выставка «Маленькие тайны больших морей» из фондовых коллекций ДРКМ. Она призвана познакомить посетителей с информацией о Мировом океане, рассказать о наиболее интересных и малоизвестных обитателях морского дна – беспозвоночных, а также акцентировать внимание на проблемах экологии, сообщает пресс-служба краеведческого музея.

- Экспонаты, которые здесь представлены, а их порядка 70-ти, имеют отношение к водным ресурсам не только Донбасса, а всей планеты. Ядром выставки стала коллекция, в своё время подаренная музею жительницей Донецка, к ней мы добавили другие экспонаты, которые у нас были ранее. И так у нас возникла идея сделать «морскую» выставку. Ведь буквально каждый из нас, отдохнув на море, привозит в качестве сувениров ракушки. Но далеко не все знают, как эти морские обитатели существуют в своей среде, что они вообще собой представляют и насколько они разнообразны. А меж тем обычно вот эти красивые ракушки – на самом деле хищники, которые активно уничтожают более мелких своих «сородичей». Так что подводный мир представляет собой крайне интересную экосистему со своими законами, – рассказал куратор выставки, заведующий научно-экспозиционным отделом природы ДРКМ Виктор Койнаш.

Первыми посетителями выставки стали студенты биологического факультета ДонНУ, для которых сотрудниками отдела природы была проведена специальная экскурсия. Выставка будет работать как минимум в течение месяца, так что за это время каждый желающий сможет приобщиться к тайнам подводного мира. Кроме того, на основе данной выставки запланировано проведение тематических занятий с посетителями, поскольку информационный материал, накопленный в процессе подготовки экспозиции, крайне интересен как детям, так и взрослым.