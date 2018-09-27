2018-09-27T15:27:53+03:00
Политика

Скандальный "Молот" бьет по своим

В ООС Генштаб ВСУ направил комиссию для расследования разрыва "Молота"
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Скандальный "Молот". ФОТО: ВКонтактеСкандальный "Молот". ФОТО: ВКонтакте
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Генштаб ВСУ отправил в зону "операции объединенных сил" ("ООС") комиссию для выяснения обстоятельств разрыва миномета "Молот", в результате которого два военнослужащих погибли, еще пятеро получили травмы. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Два военнослужащих ВСУ погибли в зоне "ООС"в результате разрыва нового украинского миномета "Молот", который использовался при обстреле жилых кварталов ЛНР, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Командиры ВСУ списали эти потери на вымышленные обстрелы со стороны ЛНР.

- Благодаря нашей работе по противодействию лжи украинских СМИ по освещению последствий разрыва миномета 2Б-11 "Молот" в 72-й отдельной механизированной бригаде, вышестоящее командование ВСУ все-таки, хоть и без особого энтузиазма, начало разбираться с этим происшествием. 26 сентября для выяснения обстоятельств разрыва миномета в 72-ю бригаду прибыла комиссия генштаба ВСУ в составе 25 человек, - сказал Марочко.

Подпоковник добавил, что в связи с "критически низким морально-психологическим состоянием военнослужащих" в бригаду также "прибыл заместитель начальника управления по морально-психологическому обеспечению (МПО) сухопутных войск полковник Мартынов".

Ранее Марочко сообщал, что командиры подразделений ВСУ отказываются применять в вверенных им подразделениях новые украинские минометы "Молот".

За период с 2016 года в Вооруженных силах Украины зафиксировано 13 фактов разрыва 120 мм минометов. Из них девять случаев произошли со скандально известными минометами "Молот". Одна из версий случившегося - неудовлетворительное техническое состояние "Молота".

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