2018-09-27T14:23:04+03:00
Общество

Отравление водой в Макеевке: Число обратившихся за помощью достигло 75 человек

Ситуацию с водой в Макеевке на контроль взял Минздрав ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты республиканского центра санэпиднадзора отобрали в Макеевке пробы воды для бактериологического и химического анализа, ситуация держится на контроле. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

«В ходе противоэпидемических мероприятий проведен отбор проб воды на бактериологические и химические анализы. Вирусологические исследования проводятся на базе Республиканского центра санэпиднадзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы», — отметили в Минздраве.

Ранее в соцсетях появилась информация об отравлении жителей Макеевки некачественной водой. В этой связи 26 сентября врио Главы ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание. По его словам, причиной недомогания стала недостаточная дезинфекция воды.

«В связи с госпитализацией нескольких десятков жителей города Макеевки с острой кишечной инфекцией министерство здравоохранения настоятельно рекомендует всем жителям и гостям Республики не употреблять проточную воду из-под крана», — говорится в сообщении Минздрава.

По последним данным министерства, за медицинской помощью в Макеевке обратились 75 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Донбассгаз» построил подземный газопровод в прифронтовом районе Донецка
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем