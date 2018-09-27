Отравление водой в Макеевке: Число обратившихся за помощью достигло 75 человек

27 Сент. 14:16 2018-09-27T14:23:04+03:00

Ситуацию с водой в Макеевке на контроль взял Минздрав ДНР

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Специалисты республиканского центра санэпиднадзора отобрали в Макеевке пробы воды для бактериологического и химического анализа, ситуация держится на контроле. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

«В ходе противоэпидемических мероприятий проведен отбор проб воды на бактериологические и химические анализы. Вирусологические исследования проводятся на базе Республиканского центра санэпиднадзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы», — отметили в Минздраве.

Ранее в соцсетях появилась информация об отравлении жителей Макеевки некачественной водой. В этой связи 26 сентября врио Главы ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание. По его словам, причиной недомогания стала недостаточная дезинфекция воды.

«В связи с госпитализацией нескольких десятков жителей города Макеевки с острой кишечной инфекцией министерство здравоохранения настоятельно рекомендует всем жителям и гостям Республики не употреблять проточную воду из-под крана», — говорится в сообщении Минздрава.

По последним данным министерства, за медицинской помощью в Макеевке обратились 75 человек.