В Бердянске создают базу ВМС Украины

27 Сент. 13:26 2018-09-27T13:26:05+03:00

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База Военно-морских сил Украины на Азовском море, которую планируют создать до конца года в Бердянске, будет иметь среди приоритетных направлений деятельности «нейтрализацию российской минной угрозы». Об этом в эфире программы «Нині вже» на радио «Громадське» сообщил замначальника штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины по евроатлантической интеграции Рыженко.

- Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства. Это предусматривает проведение противоминных мероприятий, — сказал он.

Рыженко добавил, что среди лодок, имеющихся в распоряжении Военно-морских сил ВСУ в Азовском море, есть два артиллерийских бронекатера, которые будут оснащены современными «сканерами бокового обзора» — сонарными системами, необходимыми для безопасного проведения противоминных мероприятий.

Накануне замком морского командования ВМС Украины Кириакиди объяснил, зачем его страна перебросила корабли «Донбасс» и «Корец» в Азовское море. По словам офицера, корабли пересекли Керченский пролив для того, чтобы подтвердить притязания Киева на эту акваторию.

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