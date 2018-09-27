В Макеевке жители массово отравились водой из-под крана

27 Сент. 10:10 2018-09-27T10:12:59+03:00

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- К массовому отравлению жителей Макеевки привела недостаточная дезинфекция воды, - заявил по итогам экстренного совещания временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

По факту отравления проводится расследование. По словам Пушилина, на текущий момент ситуация с хлором нормализована. Вода соответствует допустимым показателям.

Накануне ЧП компания «Вода Донбасса» настоятельно рекомендовала перед употреблением кипятить воду в течение 5-7 минут. Это же предупреждение опубликовано и на сайте горадминистрации Макеевки.