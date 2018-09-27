Украина увеличила количество призывников в армию

27 Сент. 08:28 2018-09-27T08:28:32+03:00

Незалежная хочет собрать новобранцев почти на 20% больше

Изменить размер текста: A A

Правительство Украины увеличило призыв на срочную военную службу в октябре - декабре 2018 года на более чем 18%.

"Во время осеннего призыва на срочную службу будет призвано 17 тыс. 960 человек", - говорится в решении Кабмина. Из этого количества 9010 человек подлежат призыву в вооруженные силы Украины, 6500 - в Национальную гвардию страны.

Финансирование всей призывной кампании определено в размере почти 65 млн гривен. Таким образом, расходы государства на одного призывника составят чуть более 3617 гривен.

Весенний призыв в Украине в этом году проходил в апреле - мае. Согласно плану, на срочную службу тогда должны были призвать 15 тыс. 190 человек. По закону, призыву подлежат мужчины в возрасте 20-27 лет, у которых нет права на освобождение или отсрочку.

Известно, что каждый призыв дается незалежной буквально кровью. Идти служить украинцы не хотят. Потому военкоматы устраивают рейды и вручают повестки даже на улице.