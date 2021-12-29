Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 декабря 2021 года: За сутки 428 жителей Республики вылечились от COVID-19

Во всех прививочных пунктах имеется вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» для иммунизации жителей Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболел 241 житель, еще 46 - пневмонией. 34 человека умерли от опасной инфекции. За это время 428 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 1189 исследований, из них выявлено 222 случая заболевания (18,7 %) и у 19 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 118607. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 2167 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 107238. Летальных случаев – 9202.

За сутки выявлено 46 случаев пневмонии, на 7 случаев меньше, чем за предыдущий день. 35 человек госпитализированы. Всего на лечении 755 пациентов с пневмониями, из них 592 на кислородной поддержке (+14 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, во всех прививочных пунктах имеется вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» для иммунизации жителей Республики. Гумконвой из России на прошлой неделе привез в ДНР еще более 270 тысяч доз этого препарата.

В Минздраве ДНР отметили, что иммунизация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» позволит сократить сроки вакцинации и ускорить формирование коллективного иммунитета. Через месяц после прививки будет выработан максимально возможный уровень антител.

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